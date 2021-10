AXA IM lance le fonds AXA WF Euro Inflation Plus

(AOF) - AXA Investment Managers a annoncé le lancement du fonds AXA WF Euro Inflation Plus qui vise à surperformer le taux d’inflation en zone euro, sur une base annualisée et net de frais courants. Il utilise pour cela une allocation flexible entre les obligations nominales et celles indexées à l’inflation, combinée à une gestion active des points mort d’inflation. Sa performance sera comparée au taux d’inflation dans la zone euro exprimé par les indices des prix à la consommation hors tabac harmonisés, publié par Eurostat.

Le compartiment de la SICAV luxembourgeoise cherche à atteindre son objectif de performance sur les marchés à la hausse comme à la baisse. En cas d'accélération de l'inflation, l'équipe de gestion pourra décider d'investir dans des obligations indexées à l'inflation à maturités courtes ainsi que dans des stratégies de points morts d'inflation (les anticipations d'inflation du marché), qui consistent à se positionner à la hausse des anticipations d'inflation et recevoir le coupon qui correspond à l'écart entre l'inflation anticipée et l'inflation effectivement réalisée.

En cas de ralentissement de l'inflation, la stratégie pourra investir jusqu'à 100 % de son actif net dans des obligations à taux fixe et se positionner à la baisse des anticipations d'inflation.

Le fonds peut investir dans des titres souverains ainsi que dans des obligations d'entreprises (à hauteur maximale de 20 % de son actif net). Il peut également investir dans des obligations émises dans des pays émergents appartenant à l'OCDE. AXA WF Euro Inflation Plus investira uniquement dans des titres de créance de qualité Investment Grade. L'exposition à ces marchés pourra alors être couverte ou non contre l'inflation via l'utilisation de swaps d'inflation, à la discrétion de l'équipe de gestion.

Jonathan Baltora, Head Of Sovereign, Inflation and FX et gérant du fonds AXA WF Euro Inflation Plus, a commenté le lancement du Fonds : " Nous pensons qu'il y a une grande probabilité pour que l'inflation en zone euro reste au-dessus du niveau des taux d'intérêt nominaux. Dans cette perspective, il va certainement devenir de plus en plus difficile pour les investisseurs Européens de trouver des actifs dont la performance atteindra au moins le niveau des taux d'inflation, tout en continuant d'investir dans l'univers de l'Investment Grade. Dans ce contexte, un produit qui cherche à surperformer l'inflation en zone Euro peut s'avérer intéressant ".