Axa IM : il est trop tôt pour revenir agressivement sur les actions

Pour le moment, fait-il remarquer, les premières publications montrent une multiplication des avertissements sur résultats touchant l'ensemble des secteurs, un ralentissement de la demande souvent encore compensé par une augmentation des prix, des pressions inflationnistes impactant les marges, et finalement des prévisions prudentes de la part des sociétés pour l'année 2023.

(AOF) - Pour Axa IM, même si les valorisations peuvent sembler raisonnables et anticiper déjà une dégradation de l’environnement macroéconomique, il est sans doute trop tôt pour revenir agressivement sur les marchés actions compte tenu du manque de visibilité, en partie lié à l’instabilité géopolitique.

