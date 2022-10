AXA IM envisage la création d'une nouvelle entité opérationnelle, AXA IM Architas

(AOF) - La création d’une nouvelle entité opérationnelle appelée AXA IM Architas au sein d’AXA Investment Managers est actuellement discutée avec les représentants du personnel d’AXA IM et d’Architas, le multigestionnaire global d’AXA. Cette nouvelle entité opérationnelle rassemblerait les équipes actuelles d’Architas ainsi que les équipes « unités de compte » d’AXA IM, avec l’objectif de simplifier la manière dont AXA IM et Architas travaillent avec les entités d'AXA en créant un point de contact unique pour les solutions et services liés aux unités de compte.

Matthieu André, CEO d'Architas, dirigerait la nouvelle entité et rejoindrait le Management Board d'AXA IM reportant à Marco Morelli, Executive Chairman d'AXA IM et membre du Comité de Direction d'AXA.

" Nous sommes convaincus que cette évolution renforcerait la gestion d'actifs comme moteur de croissance pour AXA. ", a déclaré Marco Morelli.