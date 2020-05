AXA IM développe un dispositif caritatif pour sa gamme de fonds impact

(AOF) - AXA IM a annoncé le développement d'un dispositif caritatif pour sa gamme de fonds impact. Cinq pour cent des frais de gestion de cette gamme seront utilisés pour financer des projets supplémentaires visant à développer des solutions à impact sociétal. Ces projets seront axés sur les thèmes qui sont au cœur des stratégies de responsabilité d'entreprise et d'investissement responsable d'AXA IM.

La sélection des organisations caritatives et des projets associés sera effectuée par des comités internes dédiés, composés d'experts des équipes investissement responsable et responsabilité d'entreprise d'AXA IM, ainsi que des équipes d'investissement d'AXA IM Core et d'AXA IM Alts.

Le gérant d'actifs annonce aussi une donation de 500 000 euros à la Fondation Access to Medicine.