AXA IM Core: Nicolas Deschamps nommé global head of product and client strategy

(AOF) - AXA Investment Managers a annoncé la nomination de Nicolas Deschamps en qualité de global head of product and client strategy d’AXA IM Core, effectif immédiatement. Basé à Paris, il reporte à Hans Stoter, global head of AXA IM Core et membre du management board d’AXA IM. Il a rejoint AXA IM en 2005 en qualité de senior sales manager pour la clientèle wholesale. Depuis, il a occupé différents postes au sein d'AXA IM ainsi qu'AXA France, en tant que responsable du développement de l'activité Life and Wealth Management, puis d'AXA IM Select, en qualité de global head of client group.

Il a rejoint AXA IM en 2005 en qualité de senior sales manager pour la clientèle wholesale. Depuis, il a occupé différents postes au sein d'AXA IM ainsi qu'AXA France, en tant que responsable du développement de l'activité Life and Wealth Management, puis d'AXA IM Select, en qualité de global head of client group.

Par ailleurs, Jane Wadia est nommée head of sustainability, core products & clients, effectif immédiatement. Elle dirige la stratégie produits durables d'AXA IM Core ainsi que sa représentation externe. Basée à Londres, elle reporte à Nicolas Deschamps.