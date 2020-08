Axa IM : collecte nette de 16 milliards d'euros en gestion d'actifs au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre, le chiffre d'affaires de l'activité gestion d'actifs d'Axa a augmenté de 3% à 606 millions d'euros, principalement en raison de la hausse des commissions de gestion et des commissions liées aux transactions immobilières. La collecte nette en gestion d'actifs s'établit à 16 milliards d'euros, portée par une collecte nette chez « AXA IM Core » (+9 milliards d'euros) principalement en gestion obligataire, et chez « AXA IM Alts » (+5 milliards d'euros) en financements structurés et en immobilier.

A fin juin, l'encours s'élevait à 815 millions d'euros, la collecte s'accompagnant des effets de marché et de change négatifs de 4 et 5 milliards d'euros. L'effet périmètre est positif à hauteur de 9 milliards.

Les actifs moyens sous gestion ont augmenté de 10% à 717 milliards d'euros, grâce à une collecte nette positive lors des quatre trimestres précédents et aux effets de marché favorables en 2019.