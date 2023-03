AXA IM anticipe des marchés actions plus volatils

(AOF) - Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM, prévient que les marchés actions pourraient perdre un soutien important avec la fin de la saison des résultats. Il fait remarquer que les publications des sociétés ont été plutôt positives et ont entrainé des révisions à la hausse de bénéfices par action assez sensibles pour certains secteurs comme celui des banques, des voyages et des loisirs.

Pour Gilles Guibout, si la reprise économique post-Covid en Chine devrait soutenir la croissance mondiale, l'inflation et les données économiques laissent présager des taux plus élevés à plus long terme.

Le gestionnaire d'actifs souligne par ailleurs que le marché du travail reste tendu pour des raisons cycliques et structurelles, ce qui pourrait conduire à une pression plus forte sur les marges des sociétés qui sont restées à des niveaux historiquement élevés.

" Les banques centrales ont d'ores et déjà annoncé leur volonté de poursuivre leur resserrement monétaire pour ramener l'inflation à des niveaux plus proches de la cible de 2 %, ce qui devrait in fine peser sur la croissance " avertit Gilles Guibout.

Dans ce contexte, AXA IM anticipe des marchés plus volatils et pense qu'il est important de maintenir une bonne diversification. Il reste fidèle à sa stratégie d'investissement en se concentrant sur des sociétés combinant une capacité à ajuster les prix, ayant de la visibilité et/ou des perspectives de croissance par l'exposition à des thématiques de long terme, ainsi qu'une structure financière solide.