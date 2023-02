AXA IM affiche une collecte de 17 milliards d'euros en 2022

(AOF) - AXA IM a dévoilé une collecte de 17 milliards d’euros, " portée par les clients tiers et la forte demande pour les stratégies alternatives et obligataires ". Elle inclut 17 milliards d'euros provenant des clients tiers, avec une collecte positive des entités opérationnelles Alts et Core, contre-balancés partiellement par une baisse de 4 milliards d'euros provenant des compagnies d'assurance AXA, principalement en raison de décisions d'allocation d'actifs. La collecte comprend également 4 milliards d'euros provenant des co-entreprises asiatiques.

Les actifs sous gestion s'élèvent à 824 milliards d'euros, en baisse de 7% par rapport à fin 2021, reflétant un effet de marché négatif important, malgré une collecte nette positive.

Le résultat opérationnel est resté stable à 348 millions d'euros, la baisse du chiffre d'affaires ayant notamment été compensée par la mise en œuvre de mesures d'efficacité, une plus grande contribution des co-entreprises ainsi que celles d'AXA IM Prime et de CAPZA .

Le ratio d'exploitation opérationnel s'établit à 68,5%, en hausse de 0,4 point, en raison de la baisse du chiffre d'affaires et malgré la baisse des coûts liée au renforcement de mesures d'efficacité prises en 2022.

Le chiffre d'affaires a baissé de 4% à 1,425 milliard d'euros. Le gestionnaire d'actifs explique ce repli par une diminution des commissions récurrentes due à la baisse des actifs et à l'évolution des marchés financiers, ainsi qu'à une baisse des commissions de performance, partiellement compensée par l'augmentation des commissions de transaction dans l'immobilier, grâce aux acquisitions significatives réalisées en 2022.