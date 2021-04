AXA IM accroît ses initiatives d'engagement de 47 % en 2020

(AOF) - AXA Investment Managers (AXA IM) a engagé avec plus de 300 émetteurs en 2020, contre 217 en 2019, ce qui représente une hausse de 47 % de ses initiatives d'engagement, malgré un environnement difficile lié à l'impact de la Covid-19. AXA IM a dialogué avec des entreprises dans plus de 50 pays, porté par son engagement de long terme dans des domaines considérés comme urgents et incontournables pour les investisseurs.

Conformément aux priorités de sa feuille de route relative à l'investissement responsable (IR), AXA IM a concentré son droit de vote sur le changement climatique, la biodiversité, le capital humain, l'égalité femmes-hommes, la santé publique, la confidentialité des données et la gouvernance.

Le rapport souligne également que 80 % des initiatives d'engagement d'AXA IM en 2020 ont été étroitement liées aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. En outre, les niveaux d'engagement les plus élevés ont porté sur le changement climatique (12 %), les ressources et les écosystèmes (18 %), ainsi que la gouvernance (16 %).

Les émetteurs ont apporté des changements significatifs au sein de leur entreprise suite à des initiatives d'engagement réussis d'AXA IM plus de 20 fois, sans qu'aucun échec n'ait été enregistré. Ces succès incluent des évolutions sur le changement climatique, l'indépendance des conseils d'administration et la conduite des affaires.

Dans plus de 30 cas, l'intensification des échanges entre AXA IM et les émetteurs a abouti à un dépôt de résolution en assemblée générale, allant parfois jusqu'au désinvestissement.