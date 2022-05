AXA IM : 65 % de ses actifs totaux sont gérés en ligne avec l’objectif de neutralité carbone

Marco Morelli, Executive Chairman d'AXA IM, a déclaré : " A l'avenir, notre volonté est de continuer à augmenter la proportion de nos actifs en ligne avec l'objectif de neutralité carbone, en fonction de la disponibilité de méthodologies fiables pour toutes les classes d'actifs. Dans le cadre de notre engagement Net Zero, nous continuerons d'engager avec les entreprises qui ne sont pas encore alignées avec cet objectif. Nous continuerons également d'investir dans des entreprises proposant des solutions climatiques, l'innovation étant essentielle pour permettre la transition ".

Dans le cadre de son deuxième rapport à la NZAMI, AXA IM a partagé les éléments suivants : 65 % de ses actifs totaux sous gestion sont gérés en ligne avec l'objectif de neutralité carbone, représentant environ 580 milliards d'euros à fin décembre 2021. Par ailleurs, des objectifs intermédiaires de réduction de l'intensité carbone applicables aux actifs corporates ont été fixés avec pour objectif une réduction à hauteur de -25 % d'ici 2025 et de -50 % d'ici 2030, en comparaison avec 2019.

(AOF) - En tant que membre de l’alliance Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), AXA Investment Managers (AXA IM) s’est engagé à contribuer à l’objectif de neutralité carbone à horizon 2050, en lien avec les efforts globaux visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.

