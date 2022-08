Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: hausse du résultat net semestriel et rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - AXA publie au titre des six premiers mois de 2022 un résultat net en hausse de 3% à 4,11 milliards d'euros et un résultat opérationnel en croissance de 8% (+7% en organique) à 3,92 milliards (soit 1,65 euro par action).



Le chiffre d'affaires a augmenté de 2% à 55,1 milliards d'euros, dont une hausse de 1% à changes constants, portée par l'assurance dommages (+1%), l'assurance santé (+13%) et la gestion d'actifs (+4%) qui ont compensé l'assurance vie, épargne, retraite (-5%).



Toujours confiante dans les objectifs principaux de son plan stratégique 2023, la compagnie d'assurance fait en outre part du lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal d'un milliard d'euros.





