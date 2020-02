Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : hausse de 75% du résultat net 2019 à 3,9 MdsE Cercle Finance • 20/02/2020 à 08:06









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en hausse de 5% à 103,5 milliards d'euros sur l'année 2019. Toutes les zones géographiques contribuent à cette croissance. Le chiffre d'affaires augmente pour l'ensemble des activités, en dommages (+5%), en vie, épargne, retraite (+5%) et en santé (+6%). Le résultat opérationnel progresse de 2% à 6,5 milliards d'euros, reflétant une forte amélioration des performances opérationnelles de la France (+9%), l'International (+17%), l'Asie (+3%) et l'Europe (+1%). Le résultat net augmente de 75% à 3,9 milliards d'euros. Le ratio de solvabilité II s'établit à 198%, en hausse de 5 points par rapport au 31 décembre 2018.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -2.92%