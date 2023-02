Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: hausse de 7% du résultat opérationnel en 2022 information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 09:53









(CercleFinance.com) - AXA publie un résultat net en baisse de 8% à 6,67 milliards d'euros au titre de 2022, en raison notamment d'un impact défavorable des marchés financiers, alors que son résultat opérationnel a augmenté de 7% à 7,26 milliards (soit 3,08 euros par action).



A plus de 102,3 milliards d'euros, son chiffre d'affaires total s'est accru de 2%, porté par l'assurance dommages (+2%) et l'assurance santé (+16%), partiellement compensées par l'assurance vie, épargne, retraite (-5%) et la gestion d'actifs (-3%).



Le conseil d'administration propose un dividende de 1,70 euro par action au titre de 2022, en hausse de 10%, et a de nouveau approuvé le lancement d'un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 1,1 milliard d'euros.



Se disant 'très bien positionné pour atteindre les objectifs principaux de son plan 'Driving Progress 2023', AXA prévoit désormais de 'dépasser son objectif de croissance annuelle moyenne de 3-7% du résultat par action sur la période'.





