Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : hausse de 5% du CA sur 9 mois à 79,7 MdsE Cercle Finance • 06/11/2019 à 17:57









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 79,7 milliards d'euros sur 9 mois. Le chiffre d'affaires de l'activité d'assurance dommages des entreprises est en hausse de 7% à 24,9 milliards d'euros. Celui de l'activité santé est en hausse de 6% à 10,7 milliards d'euros. Le Chiffre d'affaires de l'activité prévoyance progresse de 3% à 12,3 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires en France augmente de 4% à 19,6 milliards d'euros. En Europe, il progresse de 3% à 27,0 milliards d'euros. AXA XL réalise un chiffre d'affaires en hausse de 11% à 14,2 milliards d'euros. A l'international, le chiffre d'affaires progresse de 5% à 5,3 milliards d'euros. La valeur des affaires nouvelles s'accroît de 1% à 1,9 milliard d'euros. Le ratio de solvabilité II s'établit à 187%, en baisse de 3 points par rapport au 30 juin.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +2.04%