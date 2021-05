Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : hausse de 2% du CA à 30,7 MdsE au 1er trimestre Cercle Finance • 04/05/2021 à 17:59









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires augmente de 2% en base comparable à 30,7 MdsE au 1er trimestre 2021 (-3% en publié). Le groupe a profité de la hausse de l'assurance dommages (+2%) à 17,4 milliards d'euros avec une croissance de 4% en assurance des entreprises, principalement tirée par des effets prix positifs, notamment chez AXA XL. Le chiffre d'affaires de l'activité Santé augmente de 5% à 4,2 milliards d'euros, avec une croissance dans la plupart des zones géographiques. Le chiffre d'affaires de l'activité Vie, épargne, retraite est stable à 8,6 milliards d'euros et le chiffre d'affaires de la gestion d'actifs augmente de 17% à 359 millions d'euros. Le ratio de solvabilité II3 s'établit à 208% au 31 mars 2021, en hausse de 8 points par rapport au 31 décembre 2020.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -0.90%