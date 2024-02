Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AXA: hausse de 10% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - AXA publie au titre de l'année écoulée, par rapport à 2022 sous la norme IFRS4, un résultat net en hausse de 10% (à changes constants) à 7,19 milliards d'euros et un résultat opérationnel en croissance de 6% à 7,6 milliards d'euros, en ligne avec son objectif.



A 102,7 milliards d'euros, le total des primes brutes émises et autres revenus s'est accru de 3% en données comparables, porté par une progression de 7% en assurance dommages qui a plus que compensé des baisses de 2% en assurance vie-santé et en gestion d'actifs.



Dans le cadre d'une nouvelle politique de gestion du capital ciblant un taux de distribution de 75%, un dividende de 1,98 euro par action, en hausse de 16%, sera proposé à l'AG du 23 avril prochain au titre de 2023.



La compagnie d'assurance prévoit aussi le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1,6 milliard d'euros, dont le rachat d'actions anti-dilutif pour 0,5 milliard et un rachat annuel d'actions pour 1,1 milliard.





