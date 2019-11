Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : 'gap' gap sous 25,06E, support à 23,7E. Cercle Finance • 20/11/2019 à 13:53









(CercleFinance.com) - AXA échoue à franchir 25,4E et ouvre 'gap' gap sous 25,06E, . La correction ramène déjà le cours vers 24,65E (support oblique court terme) et le 1er palier de soutien (24,3E) est désormais proche. Le principal support demeure situé à 23,7E, il avait été testé le 31 octobre.

