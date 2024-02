Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AXA : 'gap' au-dessus des 31,475E, record au-delà de 32,4E information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 10:36









(CercleFinance.com) - AXA ne se contente pas d'effacer la résistance des 31,5E -et ex-zénith historique- du 31 janvier: le titre ouvre un 'gap d'évasion' au-dessus des 31,475E pour s'en aller inscrire un nouveau record au-delà de 32,4E.

AXA s'est affranchi au passage d'une ultime résistance moyen terme : une oblique unissant tous les sommets inscrit lors du dernier trimestre de l'année 2023 et qui transite vers 31,7E.

AXA n'a plus qu'à filer vers les 36E, le sommet du canal ascendant long terme.





Valeurs associées AXA Euronext Paris +2.81%