Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : gagne près de 3%, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 17:17









(CercleFinance.com) - AXA gagne près de 3% à Paris, soutenu par une analyse de Oddo qui confirme sa note de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours relevé à 30 euros, contre 28 euros précédemment. 'Le titre offre encore un potentiel d'appréciation attractif', note le bureau d'analyses, précisant toutefois qu'Axa sous-performe de 18 points le secteur depuis la fin 2016. 'L'amélioration de la rentabilité et du profil de risque d'AXA XL ainsi que le renforcement de son bilan, qui offre des perspectives attractives de retour de capital, devraient soutenir la poursuite du re-rating', poursuit l'analyste. Alors que AXA a finalisé son programme de désendettement fin 2020, Oddo prévoit un ratio d'endettement dans le milieu de sa fourchette cible (25%/28%) en fin d'année ainsi qu'un niveau de liquidités au niveau de la holding d'environ 4 MdE à fin 2021 (quasi-stable vs fin 2020), hors prise en compte de la cession attendue d'AXA Banque Belgique.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +3.05%