AXA : fusion dans l'assurance dommages en Inde

(CercleFinance.com) - AXA et Bharti annoncent un accord afin de combiner leurs activités d'assurance dommages en Inde, Bharti AXA GI, avec celles d'ICICI Lombard, ce qui donnera naissance au troisième acteur de l'assurance dommages en Inde, avec environ 8,7% de part de marché. Selon l'accord, AXA et Bharti, qui détiennent respectivement 49% et 51% de Bharti AXA GI, recevront un total d'environ 35,8 millions d'actions ICICI Lombard à la conclusion de la transaction, correspondant à 521 millions d'euros en valeur de marché actuelle. La transaction devrait générer un impact positif exceptionnel d'environ 0,2 milliard d'euros sur le résultat net 2021 d'AXA. Soumise aux conditions habituelles, dont l'obtention des autorisations réglementaires, elle devrait être conclue au quatrième trimestre 2021.

