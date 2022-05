Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: feu vert de l'ACPR pour un statut de réassureur information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - AXA annonce qu'AXA SA, la holding du groupe, a obtenu son agrément en qualité d'entreprise de réassurance de la part de l'ACPR, dans le contexte de la transformation précédemment annoncée d'AXA SA en réassureur interne du groupe.



Cette transformation vise à améliorer la fongibilité du capital dans l'ensemble du groupe d'assurance. Elle sera finalisée à la suite de la fusion entre AXA SA et sa captive de réassurance, AXA Global Re, actuellement prévue pour la fin du mois de juin.





