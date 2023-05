Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: extension de son partenariat avec Planet information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 16:14









(CercleFinance.com) - Planet a annoncé aujourd'hui l'extension de son partenariat stratégique avec AXA Climate, une société qui fournit des services de conseil aux secteurs agroalimentaire, industriel, financier et public pour les aider à s'adapter avec succès au changement climatique.



Planet possède et exploite la plus grande flotte de satellites d'observation de la Terre de l'histoire, avec environ 200 satellites actuellement en orbite.



L'extension vise à offrir des informations continues basées sur des données satellitaires pour le développement de produits d'assurance qui aident à protéger les agriculteurs contre les effets de la sécheresse.



AXA Climate propose des services uniques d'assurance contre la sécheresse qui évaluent le rendement des cultures et les pertes.



'Grâce aux données satellitaires uniques de Planet, AXA Climate a été en mesure de fournir un service de couverture d'assurance indicielle de haute qualité pour les agriculteurs et les coopératives. Nous pouvons maintenant agir rapidement pour aider les agriculteurs à lutter contre la menace majeure que représente la sécheresse pour l'agriculture dans le monde entier', a déclaré Antoine Denoix, directeur général d'AXA Climate.





