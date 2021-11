AXA enregistre une collecte de 13 milliards d’euros au troisième trimestre en gestion d'actifs

(AOF) - La collecte nette en gestion d’actifs d'AXA s’établit à 13 milliards d’euros au troisième trimestre, portée par une forte collecte auprès de clients tiers (+11 milliards d’euros), à la fois chez AXA IM Core et chez AXA IM Alts, ainsi que par la collecte nette des co-entreprises asiatiques (+7 milliards d’euros), principalement auprès de la clientèle de particuliers. Cette collecte a été en partie compensé par une décollecte au sein des compagnies d’assurance AXA (-5 milliards d’euros), incluant les effets de la transaction de réassurance chez AXA Hong Kong (-4 milliards d’euros).

Les actifs moyens sous gestion ont augmenté de 6% à 761 milliards d'euros grâce principalement à une forte collecte nette et à des effets de marché favorables depuis le second semestre 2020.

Le chiffre d'affaires de ce métier a augmenté de 17% à 1,073 milliard d'euros en données comparables, provenant principalement de la croissance des commissions de gestion reflétant à la fois une hausse des actifs sous gestion et un mix d'activités plus favorable, et d'une hausse des commissions de performance.