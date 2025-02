Axa, Engie, Seb, Teleperformance, Veolia... Les valeurs à aujourd'hui demain à Paris

(AOF) - Axa

Axa a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1,2 milliard d'euros à l'occasion de la publication de ses comptes 2024. Le dividende de l'assureur a en outre été relevé de 9% à 2,15 euros par action. L'année dernière, le résultat net d'Axa a augmenté de 10% à 7,89 milliards d'euros. Le résultat opérationnel, a, lui augmenté de 7% à taux de change constants à 8,078 milliards d'euros, sachant qu'il était anticipé 7,91 milliards d'euros.

Eiffage

Eiffage affiche en 2024 un résultat opérationnel courant en hausse de 3% à 2,5 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires en progression de 3,7% en données comparables à 23,42 milliards d'euros. L'incidence de la nouvelle taxe sur les autoroutes est estimée à 123 millions d'euros sur le résultat opérationnel courant. Eiffage affiche une rentabilité opérationnelle courante de 10,6%, en recul de 0,4 point. Le résultat net part du groupe a augmenté de 2,8% (et de 9,2 % hors taxe sur les autoroutes) à 1,041 milliard d'euros.

Engie

Engie a dévoilé un résultat net récurrent part du groupe en progression de 3,4% en organique à 5,5 milliards d'euros en 2024. L'Ebit hors nucléaire est ressorti à 8,9 milliards d'euros, en baisse organique de 5,6%, Engie soulignant le " niveau élevé " de 2023. Le chiffre d'affaires s'est établi à 73,8 milliards d'euros, en baisse de 10,6 % en brut et 10,7 % en organique. Le groupe énergétique va proposer le versement d'un dividende en hausse à 1,48 euro par action pour 2024, correspondant à un taux de distribution de 65%. Il s'élevait à 1,43 euro pour 2023.

Fnac Darty

Le chiffre d'affaires 2024 de Fnac Darty s'établit à 7,932 milliards d'euros, en progression de 0,7% en données réelles et de 0,2% en données comparables. Le taux de marge brute atteint 30,6% en 2024 (+50 points de base par rapport à 2023). "Cette forte progression reflète la contribution croissante des activités de services, qui ont affiché une performance solide pendant l'année, et dans une moindre mesure, un effet mix produits positif lié à la baisse d'activité du gaming", explique le groupe spécialisé dans la distribution de produits électroniques, de biens culturels et d'électroménager.

Ipsos

Ipsos annonce l'acquisition d'Ipec, un acteur majeur des études d'opinion publique et politique au Brésil. Fondée en 2021 par les dirigeants d'Ibope Inteligência, l'entreprise est reconnue pour son expertise en matière de sondages d'opinion et d'analyse politique, au travers d'études qualitatives et quantitatives, en ligne et hors ligne. Elle mène également des études consommateurs dans les domaines de la marque, de la communication et des produits.

Nexity

Le groupe immobilier communiquera ses résultats annuels.

Saint-Gobain

Le fabricant de matériaux de construction livrera ses résultats annuels.

Seb

En 2024, Seb a enregistré un résultat net, part du groupe, de 232 millions d'euros contre 386 millions d'euros en 2023. Le résultat opérationnel d'activité (ROPA) a augmenté de 10,5% à 802 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 9,7% contre 9,1% en 2023. La progression du ROPA s'explique notamment par un effet volume positif de 169 millions d'euros, dû à la bonne dynamique des volumes dans l'activité Grand Public, et par une baisse du coût des ventes de 135 millions d'euros

SMCP

La maison-mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac précisera ses résultats annuels.

Sopra Steria

Le groupe de conseil, de services et solutions numériques a publié ses résultats annuels. A suivre...

Technip Energies

Le groupe parapétrolier a dévoilé ses résultats annuels. A suivre...

Teleperformance

Le spécialiste des services aux entreprises en solutions digitales annoncera ses résultats annuels.

Valeo

L'équipementier automobile présentera ses résultats annuels.

Vallourec

Le spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure a livré ses résultats annuels. A suivre...

Veolia

Veolia a dévoilé un résultat net courant part du groupe en progression de 14,6% à 1,530 milliard d'euros. L'Ebitda a augmenté de 5,8 % à 6,788 milliards d'euros, " soutenue par la croissance du chiffre d'affaires, ainsi que par l'efficacité opérationnelle et les synergies supérieures aux objectifs ". 398 millions de gains d'efficacité ont été enregistré, au-dessus de l'objectif annuel de 350 millions. 120 millions de synergies ont été générées, soit un montant cumulé de 435 millions à fin 2024 en avance sur l'objectif initial, qui est désormais relevé à 530 millions à fin 2025.

Viridien

Le groupe parapétrolier communiquera ses résultats annuels.

VusionGroup

VusionGroup a dévoilé un bénéfice net ajusté en progression de 54% à 53,4 millions d’euros. En données ajustées, l’Ebitda du spécialiste des solutions de digitalisation pour le commerce physique a bondi de 51% à 160,5 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 15,9%, en amélioration de 2,7 points sur un an. VusionGroup a bénéficié d'une forte progression de son activité. Le chiffre d'affaires annuel a bondi de 25% à 1,01 milliard d'euros en données ajustées.