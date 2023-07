Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : en tête du CAC avec +3% à 27,4E information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 16:59









(CercleFinance.com) - AXA s'impose en tête du CAC avec +3% à 27,4E: le titre de soulever la résistance des 27,44E du 3 juillet et pourrait accélérer en direction du 'gap' des 28,45E du 2 février puis des 28,83E.





Valeurs associées AXA Euronext Paris +2.67%