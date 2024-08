Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AXA: en négociations pour céder AXA IM information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses semestriels, AXA annonce avoir entamé des négociations exclusives en vue de céder son gestionnaire d'actifs AXA Investment Managers (AXA IM) à BNP Paribas, pour un montant total en numéraire de 5,1 milliards d'euros.



En complément, la compagnie d'assurance recevrait 0,3 milliard d'euros pour la vente de Select à AXA IM en amont de la finalisation de la transaction, finalisation soumise aux conditions et approbations habituelles et attendue pour le deuxième trimestre 2025.



Dans ce cadre, AXA et BNP Paribas concluraient également un accord stratégique de long terme par lequel la banque fournirait des services de gestion d'investissement à l'assureur, donnant naissance à un acteur européen de la gestion d'actifs de premier plan.



AXA a l'intention de compenser la dilution des bénéfices résultant de la cession par un programme de rachat d'actions, estimé à présent à 3,8 milliards d'euros, qui devrait être lancé immédiatement après la clôture de la transaction envisagée.





Valeurs associées AXA 32,63 EUR Euronext Paris +2,58%