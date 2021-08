Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : en légère hausse avec des commentaires de broker information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 13:55









(CercleFinance.com) - AXA avance de près de 1% avec des commentaires positifs de Jefferies, qui réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 26,5 à 28 euros, saluant la dernière publication trimestrielle de la compagnie d'assurances. 'Avec des bénéfices supérieurs de 11,3% au consensus, et toutes les activités d'AXA contribuant, les résultats du deuxième trimestre ont sans doute été les plus impressionnants que nous ayons jamais vus pour le groupe', estime ainsi le broker.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +0.76%