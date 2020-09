Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axa : en baisse, mais un broker reste optimiste Cercle Finance • 18/09/2020 à 11:40









(CercleFinance.com) - Le titre Axa recule ce vendredi de -1%, même si l'analyste Credit Suisse confirme sa recommandation 'Surperformance' sur celui-ci. 'Nous pensons que la liquidité d'Axa et la position de trésorerie de la holding lui permettront probablement de redémarrer confortablement les paiements de dividendes pour 2020', indique notamment le broker. Credit Suisse confirme au passage son objectif de cours de 22 euros sur la valeur.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -0.71%