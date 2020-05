Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axa dit que le coronavirus aura un impact sur ses résultats 2020 Reuters • 05/05/2020 à 18:15









(Complété avec précisions) PARIS, 5 mai (Reuters) - Axa AXAF.PA a prévenu mardi que les retombées de la crise sanitaire en cours auraient un impact "significatif" sur ses résultats en 2020 tout en disant avoir enregistré un nombre "limité" de notifications de sinistres liés au coronavirus au mois de mars. Le ratio de solvabilité II du groupe a reculé à 182% à fin mars, ce qui représente une baisse de 16 points de pourcentage par rapport à 2019 en raison du contexte défavorable qui prévaut sur les marchés. De janvier à mars, le chiffre d'affaires de l'assureur a quant à lui reculé de 9% en données publiées tout en progressant de 4% en données comparables, à 31,7 milliards d'euros. Pour le seul mois de mars, la baisse du chiffres d'affaires atteint environ 5% par rapport à l'an dernier et les premières tendances pour avril laissent entrevoir une réduction d'environ 12% pour la majorité des zones géographiques par rapport à avril 2019. "Bien que les sinistres en lien avec le COVID-19 notifiés en mars soient limités, et que les conséquences précises de cette crise restent incertaines à ce stade, nous estimons que la crise du COVID-19 aura un impact significatif sur le résultat du groupe en 2020", a souligné Thomas Buberl, le directeur général d'Axa dans un communiqué. Selon l'assureur, les mesures de confinement instaurées à travers le monde "affecteront les ventes et le chiffre d'affaires de manière progressive, à travers une baisse des ventes de nouveaux contrats dans différentes lignes de métiers". "Les sinistres potentiels en lien avec le COVID-19 et au titre de l'assurance annulation d'événements devraient avoir un impact total de plusieurs centaines de millions d'euros avant impôts et net de réassurance, selon une estimation préliminaire", prévient-il également. Il précise toutefois qu'il est encore trop tôt pour établir une estimation du niveau des sinistres potentiels sur les pertes d'exploitation. (Maya Nikolaeva; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées AXA Euronext Paris +2.17%