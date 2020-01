Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : devrait transférer des activités chez Arkéa Cercle Finance • 08/01/2020 à 09:58









(CercleFinance.com) - La filiale bancaire du groupe d'assurance AXA France devrait transférer ses activités informatiques et une partie de son back-office chez Arkéa Banking Service (ABS) indique ce matin les Echos. Près de 200 salariés sur près de 800 devront donc être transférés chez ABS, la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa rajoute le quotidien. Ce transfert devrait intervenir à la fin du premier semestre. Les Echos rappelle également que l'assureur AXA conserve sa banque en France mais a en revanche cédé son activité en Belgique et en Allemagne.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +0.02%