AXA: deux nominations chez AXA IM

(CercleFinance.com) - AXA Investment Managers (AXA IM) annonce les nominations, avec effets immédiats, de Nicolas Deschamps en qualité de Global Head of Product and Client Strategy d'AXA IM Core, et de Jane Wadia comme Head of Sustainability, Core Products & Clients.



Nicolas Deschamps sera responsable de la stratégie et du développement produit pour le périmètre Core, ainsi que des équipes Global Marketing et Investment Specialists. L'Investment Institute d'AXA IM fait également partie de son périmètre.



Jane Wadia sera quant à elle en lien avec les clients sur les sujets de durabilité et travaillera avec les équipes au sein d'AXA IM pour s'assurer que les capacités d'investissement d'AXA IM Core reflètent les besoins des clients en matière d'investissement responsable.





