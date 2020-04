Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : décès du président du comité d'audit Cercle Finance • 24/04/2020 à 13:50









(CercleFinance.com) - AXA fait part ce vendredi du décès de Stefan Lippe, qui occupait le poste de président du comité d'audit du conseil d'administration depuis 2013 et était administrateur de la compagnie d'assurance française depuis 2012. Figure du monde de l'assurance et de la réassurance, Stefan Lippe consacra 30 années de sa carrière professionnelle au groupe Swiss Re, dont il fut le directeur général de 2009 à 2012. Il co-fonda ensuite Acqupart Holding AG et Acqufin AG.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -0.05%