AXA : de nouvelles mesures en matière de déforestation

(CercleFinance.com) - AXA IM a annoncé mercredi qu'il allait exclure de ses investissements les entreprises affichant des pratiques controversées dans les secteurs du soja, du bétail et du bois. La filiale de gestion d'actifs de l'assureur AXA dit ainsi vouloir renforcer sa politique en matière de protection des écosystèmes et de déforestation en évitant les entreprises jugées responsables de la perte de biodiversité. Depuis 2014, AXA IM excluait déjà les investissements dans les entreprises n'ayant pas réussi à obtenir la certification d'une production 'd'huile de palme durable' ou pratiquant l'abattage illégal. Des travaux en cours avec Iceberg Data Lab et I Care & Consult devraient lui permettre de disposer de données supplémentaires sur les industries et émetteurs concernés.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -0.51%