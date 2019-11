AXA : croissance de 5 % des revenus 9 mois et AXA XL affecté par les catastrophes naturelles

Axa a averti qu'Axa XL devrait enregistrer un montant de sinistres d'environ 0,4 milliard d'euros au-delà du niveau normalisé pour les catastrophes naturelles pour le second semestre 2019. Le troisième trimestre 2019 ainsi que le début du quatrième trimestre ont en effet connu une succession de catastrophes naturelles de grande ampleur, donnant lieu à un montant de sinistres plus élevé que la moyenne chez AXA XL, principalement en réassurance.

Le ratio de solvabilité II s'établit à 187 %, en baisse de 3 points par rapport au 30 juin 2019. L'assureur explique ce repli par des effets de marché financiers défavorables (-5 points) - essentiellement en lien avec la baisse des taux d'intérêts - et le remboursement d'actions de préférence chez AXA XL (-2 points), partiellement compensés par un très bon rendement opérationnel net du provisionnement estimé du dividende pour le trimestre (+5 points).

(AOF) - Axa a publié un chiffre d'affaires 9 mois en hausse de 5 % à 79,7 milliards d'euros. Les revenus de l'activité d'assurance dommages des entreprises ont augmenté de 7 % à 24,9 milliards d'euros et ceux de l'activité santé de 6 % à 10,7 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires de l'activité prévoyance a progressé de 3 % à 12,3 milliards d'euros. La valeur des affaires nouvelles s'accroît de 1 % à 1,9 milliard d'euros. Le volume des affaires nouvelles (APE) progresse de 1 % et la marge sur affaires nouvelles s'est établie à 41,3 %, en hausse de 0,2 point.

