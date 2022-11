Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: croissance de 3% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - AXA affiche un chiffre d'affaires total de 78,4 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de 2022, en hausse de 3% en données publiées et de 2% en données comparables, tirée en particulier par une croissance de 14% en comparable pour l'assurance santé.



'Dans l'ensemble, nos actions pour compenser les effets de l'inflation en assurance dommage cette année devraient nous permettre de maintenir une rentabilité technique normalisée élevée à travers le groupe', estime Alban de Mailly Nesle, le directeur financier.



'Le groupe est bien positionné dans le contexte macroéconomique actuel grâce à la solidité de son bilan, avec un ratio de Solvabilité II de 225% et à un portefeuille d'investissements de très bonne qualité', ajoute-t-il.





