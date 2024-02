Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AXA: convention avec un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - AXA indique avoir conclu une convention de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement (PSI) aux termes de laquelle le groupe d'assurance s'engage à racheter ses propres actions pour un montant maximum de 1,6 milliard d'euros.



Ce programme reflète sa nouvelle politique de gestion du capital annoncée le 22 février, pour 1,1 milliard d'euros, et l'accord de réassurance pour un portefeuille d'assurance vie chez AXA France annoncé le 20 décembre 2023, pour 0,5 milliard.



D'après les termes de la convention, il est prévu que le rachat d'actions débute ce 26 février et se termine au plus tard le 5 août prochain. AXA confirme son intention d'annuler toutes les actions ainsi rachetées dans le cadre de ce programme.





