AXA: contrat avec AXA Réassurance Vie France

(CercleFinance.com) - Le groupe AXA fait savoir que sa filiale AXA France Vie a conclu un contrat de réassurance avec AXA Réassurance Vie France (ARVF), une société de réassurance codétenue par AXA Assurances Vie Mutuelle et AXA Assurances IARD Mutuelle.



AXA précise que le traité de réassurance avec ARVF couvrira au total 12 milliards d'euros de réserves d'épargne.



L'opération devrait conduire à une réduction du résultat opérationnel annuel d'environ 50 millions d'euros à compter de 2024.



AXA compte compenser la réduction du résultat opérationnel résultant de cette opération par un rachat d'actions d'environ 0,5 milliard d'euros qui devrait être lancé après la publication des résultats 2023 ainsi que du nouveau plan stratégique.







