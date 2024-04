Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AXA: Climate School proposée aux actionnaires individuels information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Après avoir formé 96% de ses collaborateurs aux enjeux du changement climatique, AXA annonce le déploiement de son offre de formation dans ce domaine, baptisée Climate School, à ses actionnaires individuels.



La Climate School a été réalisée avec les contributions de plus 120 scientifiques, experts et chercheurs à travers le monde et 'constitue à ce jour le catalogue de micro-learning 100% digital le plus complet sur les enjeux environnementaux et de la transition durable'.



'Il fournit une expérience d'apprentissage ludique et basée sur la science pour expliquer les impacts du changement climatique sur l'environnement, les métiers, les modèles d'affaire, et montrer les actions qui peuvent être menées pour les réduire', ajoute l'assureur.





