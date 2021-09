AXA Climate lance sa Climate School

Pour les entreprises, cet outil permet de disposer d'une offre de formation sur-mesure facilement déployable auprès de tous ses publics, à l'heure où plus de 3 salariés sur 4 se déclarent prêts à lutter contre le réchauffement climatique au travail.

(AOF) - AXA Climate, assureur climatique d'AXA, officialise le lancement de sa Climate School, la première offre de formation destinée à toutes les entreprises qui souhaitent former leurs salariés aux grands enjeux environnementaux. Convaincus que le changement climatique va profondément bouleverser les organisations du monde entier, les experts d'AXA Climate ont développé l'outil de microlearning dans le but d'accompagner les entreprises dans leur transition durable, en s'adressant aux salariés, principaux vecteurs de transformation au sein de leur organisation.

