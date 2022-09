(AOF) - AXA Climate lance Altitude, un outil innovant mettant à disposition des fonds d'investissement le meilleur de ses données liées au climat, au carbone et à la nature. Via une expérience utilisateur ultra-rapide et des calculs entièrement automatisés, Altitude permet d'obtenir une première vision claire des risques et mesures clés à prendre en compte par les fonds d'investissement en pré et post-acquisition.