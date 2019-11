Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : cession du solde des parts dans EQH Cercle Finance • 08/11/2019 à 07:42









(CercleFinance.com) - AXA a annoncé la cession, en qualité d'actionnaire cédant, de 144 millions d'actions ordinaires d'AXA Equitable Holdings (EQH) à Goldman Sachs, en qualité de seule banque garante dans le cadre d'une offre secondaire de ces actions. Dans le cadre de l'offre, dont la clôture de l'offre est prévue le 13 novembre, EQH a accepté de racheter à la banque garante 24 millions d'actions sur les 144 millions, à un prix qui sera égal à celui payé par la banque garante à AXA. À la clôture de l'offre, le solde de la participation d'AXA dans EQH serait comptabilisé ultérieurement comme 'placement financier' à la juste valeur dans le bilan consolidé d'AXA pour l'exercice clos fin 2019.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +0.64%