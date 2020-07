Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : cession des activités en Pologne, Tchéquie, Slovaquie Cercle Finance • 30/07/2020 à 17:01









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition des activités d'AXA en Pologne, Tchéquie et Slovaquie par l'entreprise UNIQA Österreich Versicherungen basée en Autriche. L'activité d'AXA propose des produits d'assurance vie et non-vie, de retraite, ainsi que d'investissement, en Tchéquie, Slovaquie et Pologne. Uniqa est active dans le secteur de l'assurance en Europe centrale et orientale. La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence en raison de la présence limitée des entreprises concernées, du nombre important de concurrents, et/ou du cadre réglementaire strict applicable aux activités des entreprises.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -4.74%