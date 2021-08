Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : cession des activités d'assurance à Singapour information fournie par Cercle Finance • 16/08/2021 à 08:02









(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir conclu un accord avec HSBC afin de lui céder ses activités d'assurance à Singapour (AXA Insurance Pte Ltd) pour un montant total en numéraire de 575 millions de dollars américains (soit 487 millions d'euros). 'Notre stratégie est de mettre l'accent sur nos marchés principaux, qui disposent d'une taille critique, un mix d'activité centré sur nos segments cibles et un fort potentiel de croissance', rappelle Gordon Watson, directeur général d'AXA en Asie et en Afrique. La transaction devrait générer un impact négatif sur le résultat net du groupe d'environ 160 millions d'euros en 2021. Sa finalisation est soumise aux conditions habituelles, dont l'obtention des autorisations réglementaires, et devrait avoir lieu au quatrième trimestre.

