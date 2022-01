Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

AXA: cession des activités bancaires belges finalisée information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir finalisé la cession d'AXA Banque Belgique à Crelan Banque, pour un montant total de 691 millions d'euros, comprenant un montant net de 611 millions en numéraire et le transfert à AXA Belgique de 100% de Crelan Insurance (valorisée à 80 millions).



Les deux parties ont modifié l'accord initial : AXA a souscrit à l'émission d'une dette subordonnée hybride Tier 1 réalisée par Crelan pour un prix de souscription de 245 millions d'euros, et ne prend désormais plus une participation minoritaire de 9,9% dans Crelan et AXA Banque Belgique.



La finalisation de la transaction devrait avoir un impact positif sur le ratio de solvabilité II d'AXA de quatre points au dernier trimestre 2021. Par ailleurs, AXA et Crelan ont conclu un accord de distribution de long terme en assurance dommages et prévoyance, effectif au 1er janvier 2022.