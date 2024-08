Axa, Bonduelle, Engie...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Axa

Au premier semestre 2024, les primes brutes émises et autres revenus d'Axa s'élèvent à à 59,9 milliards d'euros, en hausse de 7% par rapport au premier semestre 2023. Sur cette période, le résultat opérationnel ressort à 4,2 milliards d'euros, en hausse de 4%. Le résultat opérationnel par action est de 1,87 euro, en hausse de 4%. Le résultat net est en augmentation de 6% à 4 milliards d'euros, reflétant la hausse du résultat opérationnel, ainsi qu'une hausse des plus-values réalisées, compensées en partie par une dépréciation d'actifs liée à Reso Garantia.

Believe

Le chiffre d'affaires de Believe s'élève à 474,1 millions d'euros au premier semestre 2024, en hausse de +14,1 % à taux courant, avec une croissance organique de +12,3 % incluant des effets de devise négatifs embarqués dans les ventes numériques des Solutions Premium. La croissance organique ajustée s'élève à +15,4 % sur ce semestre. L'Ebitda ajusté ressort à 31,3 millions d'euros, en hausse de 29,3% par rapport à l'année précédente, soit une marge de 6,6%, en progression de 80 points de base.

Bonduelle

Pour l'exercice 2023-2024 (clos le 30 juin), le chiffre d'affaires du Groupe Bonduelle, s'établit à 2,37 milliards d'euros soit une progression de + 2,7 % en données comparables. Après prise en compte des variations de change, il affiche un repli de - 1,4 % en données publiées. Au quatrième trimestre de cet exercice, le chiffre d'affaires affiche une progression de + 2,6 % en données comparables et +0,5% en données publiées. Sur ce dernier trimestre, les volumes sont restés négativement orientés.

Claranova

Le chiffre d'affaires de Claranova recule de 2% sur l'exercice 2023-2024 à 496 millions d'euros. "Conformément à la stratégie du groupe, PlanetArt, la division e-commerce d'objets personnalisés, a fait preuve sur l'exercice 2023-2024, d'un développement plus maîtrisé, axé essentiellement sur la profitabilité. Les équipes se sont attelées à poursuivre l'optimisation des coûts d'acquisition client, à rationaliser les charges et à privilégier les ventes de produits à plus forte marge", souligne l'entreprise informatique.

Engie

Le chiffre d’affaires d'Engie s’est établi à 37,5 milliards d’euros, en baisse de 20,2 % en brut et 20,4% en organique. L’Ebitda hors nucléaire s’est établi à 7,8 milliards d’euros, en baisse brute de 11,2 % et de 11,7 % en organique. L’Ebit hors nucléaire, qui s’est élevé à 5,6 milliards d’euros, a enregistré une baisse brute de 16,2 % et de 16,3 % en organique. Le résultat net part du Groupe s’est élevé à 1,9 milliard d’euros. Il augmente de 2,8 milliards d’euros par rapport au premier semestre 2023.

Hopscotch

Le chiffre d'affaires et la marge brute au premier semestre 2024 de Hopscotch s'élèvent à 129,6 millions d'euros et 49,3 millions d'euros, respectivement en croissance de 5,5% et 17,4% par rapport à la même période 2023. Le second trimestre confirme ainsi la tendance affichée au premier trimestre. Le groupe réunit depuis le second semestre 2023 les sociétés constituant le pôle Hopscotch Interface Tourism, acquises au second semestre 2023. Ces sociétés, non consolidées en 2023, contribuent à la marge brute du groupe à hauteur de 4,4 millions d'euros sur le premier semestre 2024.

LDC

LDC annonce la finalisation de l'acquisition d'Indykpol, leader sur le marché de la dinde en Pologne et acteur majeur de la filière en Europe avec sa marque Indykpol. Cette annonce fait suite à l'entrée en négociations exclusives communiquée le 8 novembre 2023 avec la conclusion d'un contrat d'achat conditionnel d'actions avec Rolmex SA, société mère d'Indykpol SA. Indykpol a réalisé un chiffre d'affaires consolidé en 2023 de plus de 203 millions d'euros avec plus de 60% des ventes réalisées sur le marché domestique.