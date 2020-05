Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : bondit en direction des 17E (sommet de canal) Cercle Finance • 27/05/2020 à 15:59









(CercleFinance.com) - AXA bondit en direction des 17E et retrace son zénith du 25 mars puis des 29 et 30 avril (16,95/17E). En cas de franchissement du sommet du corridor 14,5/17E, le titre viserait mécaniquement 19,5E et probalement le comblement du 'gap' des 19,775E du 6 mars dernier. Il existe une résistance intermédiaire vers 18,5E correspondant au plancher de fin décembre 2018.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +6.27%