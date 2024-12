Axa, BNP, Ipsos, Unibail RW, VusionGroup... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Axa / BNP Paribas

Axa et BNP Paribas Cardif ont signé l'accord d'acquisition d'Axa Investment Managers après leur entrée en négociations exclusives le 1er août dernier. Le prix convenu pour l'acquisition et la mise en place du partenariat de long terme est de 5,1 milliards au closing prévu pour mi 2025, sous réserve des accords avec les autorités compétentes. Avec l'apport combiné des plateformes de gestion d'actifs du groupe BNP Paribas, le nouvel ensemble ainsi constitué représenterait 1 500 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Ipsos

Ipsos a reçu l'accord des autorités de la concurrence allemandes pour l'acquisition d'infas, suite au processus d'offre publique d'achat amicale lancé en août 2024. L'opération devrait être finalisée début janvier 2025. Une fois la transaction achevée, Ipsos opérera désormais en Allemagne sous le nom d'Ipsos infas. "Les équipes combinées - représentant environ 800 employés et six sites en Allemagne - offriront une gamme encore plus large de services de recherche innovants", souligne le spécialiste des études de marché.

Mare Nostrum

Mare Nostrum est entré en discussion avec le groupe Domino RH, un acteur majeur dans la gestion des ressources humaines, en vue d'un éventuel rapprochement capitalistique. Ce rapprochement viendrait ainsi soutenir et accompagner le plan de continuation - s'il est approuvé par le Tribunal de Commerce - et permettrait à Mare Nostrum de s'appuyer sur un partenaire solide, bien implanté en France comme à l'étranger, pour poursuivre ses activités. Le maillage territorial de Domino RH est assuré par un réseau de 205 agences constitué par croissance organique et externe.

Tikehau Capital

Le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs, Tikehau Capital, s'apprêterait à supprimer jusqu'à 15% de ses effectifs en 2025, affirme La Lettre. Selon cette dernière, " les équipes parisiennes risquent de payer un lourd tribut ". Fin novembre, Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital, avaient déclaré au Financial Times qu'ils envisageaient de déplacer leur cotation ou de solliciter une cotation secondaire à New York afin d'accéder à des marchés américains plus liquides et de renforcer leur image de marque.

Unibail Rodamco Westfield

URW (Unibail Rodamco Westfield) a annoncé la vente de 80% de sa participation dans la tour de bureaux Trinity à La Défense au fonds souverain norvégien, Norges Bank Investment Management. La transaction crée une nouvelle coentreprise dans le cadre de laquelle URW continuera à fournir des services de gestion d'actifs et de propriétés. Le prix d'offre implicite pour l'actif est d'environ 0,45 milliard d'euros (à 100 %), conduisant à une réduction de la dette nette d'environ 0,35 milliard. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2025.

VusionGroup

VusionGroup a annoncé la signature d'un accord avec Walmart U.S. pour étendre le déploiement de ses solutions à l'ensemble des 4600 magasins de l'enseigne aux États-Unis. " La prise de commande supplémentaire d'environ 1 milliard d'euros correspondant à cette signature sera intégrée aux chiffres des trimestres à venir " a précisé le spécialiste des solutions de digitalisation pour le commerce physique.