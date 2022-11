Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 13:28









(CercleFinance.com) - AXA prend 3% et surperforme ainsi largement la tendance à Paris, avec le soutien de propos d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 27,6 à 32,9 euros sur le titre de la compagnie d'assurance.



Après le point d'activité de la fin de la semaine dernière, le broker souligne des rachats d'actions 'supérieurs au consensus et répétables', ainsi qu'une robustesse accrue d'AXA XL et une solidité du bilan qu'il juge 'sous-appréciée'.





Valeurs associées AXA Euronext Paris +2.91%