Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : bien orienté avec des propos de broker Cercle Finance • 11/08/2020 à 15:55









(CercleFinance.com) - AXA s'adjuge plus de 3% sur fond de propos favorables de la part de Credit Suisse qui réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 22 euros, n'apportant que 'des changements limités à ses prévisions' pour l'assureur. 'La réaction du marché à la déception sur le dividende 2019 est compréhensible, mais nous pensons que la perspective du dividende à partir de maintenant est sûre et attractive', juge le broker, considérant en outre que 'la valorisation parait trop bon marché'.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +2.83%