AXA : baisse de 18% du résultat net en 2020

Cercle Finance • 25/02/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - AXA publie un résultat net en baisse de 18% à 3,16 milliards d'euros et un résultat opérationnel en recul de 34% à 4,26 milliards au titre de 2020, pour un chiffre d'affaires en diminution de 7% à 96,7 milliards (-1% à changes constants). Affichant un ratio de solvabilité de 200% au 31 décembre, en hausse de 20 points par rapport à fin septembre, la compagnie d'assurance indique que son conseil d'administration a décidé de proposer aux actionnaires un dividende de 1,43 euro par action. 'Nous sommes confiants dans la dynamique de croissance du groupe et avons fixé le point de départ des objectifs de notre plan 2021-2023 à 6,3 milliards d'euros de résultat opérationnel', a déclaré le directeur général Thomas Buber.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +2.68%